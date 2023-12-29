'Tetikçi' soruşturması: Aracı kullanan zanlının adadan kaçtığı ettiği tespit edildi

Lefkoşa’da park halindeki araca iki el ateş açtıktan sonra kaçmak için uçağa binen, ancak polisin operasyonu sonucu uçağın aprona tekrar inişi sağlamasıyla tutuklanan A.Y. ile kurşunlanan aracın sahibini tehdit etmekle suçlanan O.F. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayda kullanılan aracın Y.T. isimli şahıs tarafından kullanıldığının tespit edildiğini ancak söz konusu şahsın 24 Aralık’ta adadan çıkış yaptığını açıkladı.

Mahkeme, soruşturma amacıyla zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Kıbrıs’ın kuzeyi, yeni bir tetikçi operasyonu ile sarsılmış, Lefkoşa’da park halindeki araca iki el ateş açtıktan sonra kaçmak için uçağa binen, ancak polisin operasyonu sonucu uçağın aprona tekrar inişi sağlamasıyla tutuklanan tetikçi ile kurşunlanan aracın sahibini tehdit etmekle suçlanan bir başka zanlı mahkemeye çıkarılmıştı.

Polisin mahkemede verdiği ifadeye göre zanlı, “araç sahibini ayaklarından vurmak için adaya geldi ancak araç sahibinin eşinin tesettürlü olduğunu görünce sadece araca ateş edip kaçtı”

Polis, olayda, araç sahibini WhatsApp’tan arayarak “vurdurmakla” tehdit eden O.F.’nin de tutuklandığını belirtti. Polis, O.F.’nin Türkiye’deki kardeşi İ.F. ile araç sahibi arasında alacak – verecek konusu bulunduğunu açıkladı

Zanlı, polise verdiği ifadesinde ayrıca, silah ve mermilerin kendisine konumu atılan araç ile birlikte Kıbrıs’ın kuzeyinde bilmediği birileri tarafından temin edildiğini de söyledi. Polis, silah ve mermi teminin kim tarafından gerçekleştirildiğini araştırıyor…