“Test sonucum pozitif çıktı”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Boğaz ağrısı, hafif öksürük ve baş ağrısı semptomları göstermesinin ardından PCR testi yaptırdığını açıklayan Bakan Pilli, genel durumunun iyi olduğunu, şu anda evinde izole olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin bazı belirtiler göstermesi üzerine PCR testi yaptırdığı öğrenildi.

PCR test sonucu henüz sonuçlanmayan Pilli coronavirüse yakalanma ihtimali olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Pilli durumunun iyi olduğunu söyledi, dün akşamdan bu yana öksürük, halsizlik gibi semptomlar gösterdiğini bu nedenle PCR yaptırıp sonucu beklediğini ifade etti.

“Coronavirüs de olabilir, olmaya bilir de, göreceğiz” diyen Pilli yorucu bir dönem geçirdiğini, soğuk havanın da kendisini olumsuz etkilemiş olabileceğini anlattı.