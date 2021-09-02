Test sayısında büyük düşüş

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük Covid-19 raporunda test sayısındaki büyük düşüş dikkat çekti.

Bugün açıklanan rakamlara göre son 24 saatte test yaptıranların sayısı 6043 olarak kayıtlara geçti.

Dün yapılan test sayısı ise 15.744 idi. Aradaki fark neredeyse 10 bin (9.701) civarında…

Geçen haftaki test sayısı ise 16,931 idi.

Uzun süreden sonra ilk kez günlük yapılan test sayısı 10 binin altına düştü.