Test sayısı düştü, vakalar azalmadı ‘Pozitiflik oranı yüksek’

Hükümet’in ‘ücret’ kararının ardından PCR ve antijen test sayıları önemli derecede düşse de, vaka sayılarının azalmaması dikkat çekti. Uzmanlar yerel bulaşın çokluğuna işaret etti, pozitiflik oranınınH Kıbrıs’ın güneyi, Türkiye ve İngiltere’den daha fazla olduğuna vurdu yaptı, “Test de, dikkat de artmalı” dedi

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Hükümet’in ‘ücretli test’ kararının ardından PCR ve antijen test sayıları önemli derecede düşse de, vaka sayılarının azalmaması dikkat çekti. Uzmanlar ‘yerel bulaş’ın çokluğuna işaret etti, pozitiflik oranının Kıbrıs’ın güneyi, Türkiye ve İngiltere’den daha fazla olduğuna vurdu yaptı, ‘Test de, dikkat da artmalı’ dedi.

1 Eylül itibariyle aşılı/aşısız herkese PCR testlerinin ücretli olması ve test yapılan yerlerin sınırlandırılmasıyla, bu tarihten önce 16-17 bin civarında olan günlük test sayısını, 6 binlere kadar geriletti.

YENİDÜZEN’e değerlendirmeler yapan uzmanlar, okulların açılacağı ve havaların serinleyeceği bu dönemde test sayısındaki düşüşün doğru olmadığını ifade etti. Topluma maske-mesafe-hijyen kuralına uyma konusunda yeniden çağrılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, 7-31 Ağustos tarihleri arasında günlük ortalama olarak 15 bin 958 test yapıldı, 165 vakaya rastlandı. 1-7 Eylül tarihleri arasında ise test sayısı günlük ortalama olarak 10 bin 492’ye geriledi ve bu dönemde de ortalama olarak 140 vakaya rastlandı.

Test sayısı düştü, vakalar aynı kaldı

Sağlık Bakanlığı’nın her gün açıkladığı rakamlara göre 7 Ağustos – 7 Eylül 2021 tarihleri arasında toplamda 472 bin 406 PCR veya antijen testi yapıldı, 5 bin 127 pozitif vakaya rastlandı.

Buna göre, 7-31 Ağustos tarihleri arasında 398 bin 962 test yapılırken, 47 bin 142 vakaya rastlandı.

Bakanlar Kurulu’nun 1 Eylül tarihi itibariyle aşılı/aşısız herkese PCR testlerinin ücretli olması ve test yapılan yerlerin sınırlandırılmasıyla bu tarihten itibaren test sayılarında düşüş olduğu, vaka oranının da aynı kaldığı gözlemlendi. Bununla birlikte, 1-7 Eylül tarihleri arasında 73 bin 444 test yapıldı, 985 pozitif vaka çıktı.

7-31 Ağustos tarihleri arasında günlük ortalama olarak 15 bin 958 test yapıldı, 165 vakaya rastlandı. 1-7 Eylül tarihlerinde ise test sayısı günlük ortalama olarak 10 bin 492’ye geriledi ve bu dönemde ortalama olarak 140 vakaya rastlandı.

Uzmanlar ne dedi?

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut:

“Bu dönemde test sayısının azalmaması gerekiyor”

“Önümüzdeki süreçte havalar serinleyecek ve okullar açılacak. Bu kritik dönemde vakaların artma riski var. Bu bağlamda test sayısının azalmaması gerekiyor”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, son dönemde yaşanan test kargaşası nedeniyle test sayısında ciddi bir düşüş olduğunu, bu bağlamda okulların açılacağı ve havaların serinlemeye başlayacağı bir dönemde test sayısındaki düşüşün doğru olmadığını belirtti.

Gürkut şöyle konuştu: “Test sayımız düşmesine rağmen pozitiflik oranımız oldukça fazla. Kısa süre önce test konusunda ciddi bir kargaşa oldu. Bu kargaşayla birlikte test sayımızda ciddi bir gerileme var. Biz, Tabipler Birliği olarak bu durumun zafiyete yol açacağını daha önce açıklamıştık. Önümüzdeki süreçte havalar serinleyecek ve okullar açılacak. Bu kritik dönemde vakaların artma riski var. Bu bağlamda test sayısının azalmaması gerekiyor. Bununla birlikte risk olan yerlerde tarama da yapılmalı. Şunu da unutmamız gerekir ki, test, vakaları tespit etme yönetimdir. Vakayı önleme yöntemi değil. Bu noktada kişisel önemler her zamankinden daha fazla olmalı. Maske-mesafe-hijyen konusunda bireysel olarak dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle tüm işletmeler Adapass uygulaması konusunda ciddiyet göstermeli. Bunların hepsi olabilmesi için de eksiksiz denetim mekanizması şart.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Böyle bir zamanda test sayısının düşüş göstermesi doğru değil, yerel bulaş çok fazla”

“Böyle bir zamanda test sayısının düşüş göstermesi açıkçası doğru bir durum değil, çünkü yerel bulaş fazla. Vakaların oranına baktığımız zaman bir düşüş yok…”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, test sayılarının düştüğüne vurgu yaparak, bu dönemde test sayısında yaşanan düşüşün doğru bir durum olmadığını ancak bu noktada semptomatik vakalara bakmanın saha önemli olduğunu kaydetti. Bayraktar şunları söyledi: “Test sayılarında ciddi oranda bir düşüş var. Bu da sektörel olarak yapılan testlerin ücretli olarak uygulanmasından dolayı kaynaklanıyor. Böyle bir zamanda test sayısının düşüş göstermesi açıkçası doğru bir durum değil, çünkü yerel bulaş fazla. Vakaların oranına baktığımız zaman bir düşüş yok ama bu noktada semptomatik vakalara bakmak daha önemli. Bununla birlikte kurallara her zamankinden daha fazla uymamız lazım. Halkın duyarlılığına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Maske-mesafe-hijyen konusuna özen gösterelim.”

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı:

“Şu anda Güney Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere’den oransal anlamda daha fazla vakamız var”

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, vaka sayısında şu anda oransal olarak Güney Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere’den daha fazla yüksek olduğumuzu belirtirken, önemli olanın doğru kişilere, doğru tespiti yapmak olduğunu belirtti.

Dr. Vudalı şöyle konuştu: “Öncelikle şunu söylemek lazım ki, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rehberinde PCR ve antijen testleriyle ilgili bir zorlaması yok. Bunu ülkeler kendi imkanları doğrultusunda yapıyor. Aslında burada önemli olan doğru insanlara doğru tespiti yapmaktır. Bu bağlamda herhangi bir şikayeti veya belirtisi olan kişiler muhakkak PCR testi yapmalı. Bu dönemde her zamankinden daha fazla kurallara uyup, önlemlerimizi almalıyız. Yoğun Bakımda tedavi gören hasta sayımız fazla, bu daha da artarsa kötü bir noktaya gelebiliriz. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara kesinlikle uymalıyız. Şu anda Güney Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere’den oransal anlamda daha fazla vakamız var. Kurallara uyarak bunu aşağıya düşürmeliyiz.”