Tereyağında 5, maden suyunda 7, yumuşatıcıda 17 TL’lik fark!

YENİDÜZEN, bu hafta Alışveriş Sepetini Lefkoşa ve Çatalköy bölgesindeki marketlerden doldurdu. Ortaya, bölgeden bölgeye de değişen fiyatı farkları çıktı.

6’lı maden sularında bire bir aynı olan Beypazarı ürününde 19,80 TL’den başlayıp 26,90 TL’yi aştı, 7 TL’yi aşan fiyat farkı şaşırttı.

Yumuşatıcılarda da benzer fiyat farkı görüldü… Erülkü’de 37,20 TL olan ürünün fiyatı Şah Market’te 54 TL’yi aştı. Aynı üründe marketten markete 17 TL fark görüldü.

Öte yandan Şah Market’te 18,99 TL olan Sana Tereyağı, Erülkü’de 23,75 TL’ye reyonlarda yer aldı.

‘Özellikle bazı günlük temel tüketim maddelerinde Çatalköy’deki Şah Marketin fiyatlarının Lefkoşa’daki marketlere göre daha yüksek olduğu dikkat çekti.

Makarna, kahve, şeker, tuz, çay, peynir, yoğurt, yumurta, diş macunu gibi bazı ürünler, diğer marketlere oranla bu markette daha pahalıya reyonda yerini aldı.

Kolada marketten markete 4 TL’ye yakın fark!

Her markette farklı fiyatta bulunan ürünler arasında en fazla, sık tüketilen Coca cola (330 ml) var. Kimi markette 6 TL’den başlayan coca cola, kimisinde 10 TL’ye alıcıyla buluşuyor.

Et fiyatları da değişken…

Kırmızı et fiyatları da marketten markete değişen ürünler arasında ilk sıralarda yer aldı. Az yağlı dana kıymanın kilosu 170 TL’den başlarken 192 TL’ye çıkıyor. Kuzu şişin kilosu ise 229 TL’den başlayıp 255 TL’ye kadar yükseliyor.

Kuzey – güney karşılaştırması:

Diş macunları ve şarapta kur farkına rağmen büyük fark!

Alışveriş listesine giren bazı ithal ürünler, kur farkına rağmen kuzeyde daha pahalı...

Kırmızı şarap, diş macunu gibi bazı ürünler kuzeyde cep yaktı.

Diş macunu çeşitleri arasında 40 TL’den fazla fiyat farkı bulunuyor. Alkollü içeceklerden kırmızı şarap ise kuzeyde 99 TL’ye raflarda yer alırken, bu rakam güneyde 58 TL.

Temizlik ürünlerinde ise güneyde ucuz gibi görünen Euro fiyatlar, Türk Lirası’na dönüşünce bazı ürünler arasında iki katına yakın fiyat fark yaşandı.

Örneğin temizlik ürünlerinden Cif, kuzeyde 13,99 TL iken güneyde 1, 75 Euro yani 31,86 TL olarak raflarda yer aldı.

Bununla birlikte; Kıbrıs’ın kuzeyinde yakın geçmişte devletin uyguladığı zam ile fiyatından söz ettiren bazı alkollü içeceklerin güneye göre hala cazibesini koruduğu da görüldü.

Viski çeşitlerinden 70 ml’lik Black Label kuzeyde 344 TL iken güneyde 396 TL.

Kırnı tavuklarında ‘ana bayi ve şube’ indirimi

Tüm marketlerde tek birim fiyatı üzerinden satılan Kırnı tavuklarının, firmanın ana bayileri ve şubelerinde yüzde 7’den başlayıp yüzde 20’ye kadar çıkan bir indirimle satıldığı dikkat çekti.

Ana bayilerde donmuş ürünlerin fiyatında yüzde 20, taze ürünlerde ise yüzde 10 indirim yapılırken, şubelerde ise yüzde 7 indirimle satış yapılmakta.

Markette birim fiyatı 57 TL olan tavuğun kilosu Lefkoşa, Küçük Kaymaklı’daki ana bayide 51 TL’ye satılırken, 80 TL olan filet 70 TL.

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