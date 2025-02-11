TEREKE İLANI

İHBAR

İskele Kaza Mahkemesinde

Tereke Tenfiz Salahiyeti

Tereke Tenfiz İstida No : 70/2024

Müteveffiye Bafra sakinlerinden Hasibe EROL terekesi hakkında.

Bafra’da ikamet eden ve 07.04.2019 tarihinde Gazimağusa’da vefat eden Hasibe EROL Terekesine, Tereke İdare Memuru atanmak üzere Şerif ŞİMŞEK’in, İskele Kaza Mahkemesi, Tereke Tenfiz Mukayyitliği’ne müracaat ettiği ve işbu atanmaya itirazı olanların bu günden itibaren (8) gün içerisinde İskele Kaza Mahkemesi, Tereke Tenfiz Mukayyitliği’ne müracaat etmeleri gerektiği, belirtilen sürede herhangi bir itirazın yapılmaması halinde Şerif ŞİMŞEK’in Tereke İdare Memuru atanacağı ihbar olunur.

v.Öner ŞERİFOĞLU

(Tereke İdare Memuru Tarafından Avukatlar)