Temmuz ayına ait büyükbaş hayvanların düşük zararı ödendi

“Liyakat ilkesinin ihlali Anayasa’ya aykırılık seviyesinde bir hukuki sakatlıktır”

“O çok önemli dediğiniz 1960’tan iki ayrı devlet çıkmıyor”

“Müdahale oldu, süreç UBP Kurultayı olduğu için tıkandı”