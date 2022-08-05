Temmuz ayı enflasyonu yüzde 5,21

İstatistik Kurumu, Temmuz ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre; endekste bir önceki aya göre yüzde 5,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,93 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,56 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 17,45 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 534 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı yüzde 152,77 ile feribot ücreti olurken; en yüksek fiyat düşüşü yüzde 46,21 ile patlıcanda gerçekleşti.