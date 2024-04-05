“Temiz toplum” için yürünecek

Bazı örgüt ve siyasi partiler, “yoksulluğun, adaletsizliğin, hukuksuzluğun bitirildiği özgür ve temiz bir toplum” için 26 Nisan Cuma günü yürüyüş ve miting düzenleyecek.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, bazı örgüt ve siyasi parti temsilcilerinin, geçen çarşamba günü KTOEÖS Merkez Lefkoşa binasında bir araya gelerek, toplantı yaptığını ifade etti.

“Ülkede sahtekarlık, hırsızlık, soygun, yağma, talan, rüşvet, torpil, peşkeş, kara para düzeninin yaratıldığını” söyleyen Eylem, “bu düzenden nemalananların, Kıbrıs sorununun çözümünü yıllardır engelleyip uluslararası hukukun dışında kalınmasını sağladığını” vurguladı.

Eylem, “düzeni yaratan yetkililerin, ayrıcalıklı ‘asilzadelerin’ hesap vermesi, açık ve şeffaf bir şekilde yargılanması, kendi kendini yöneten, barışın, çözümün sağlandığı, yoksulluğun, adaletsizliğin, hukuksuzluğun bitirildiği özgür ve temiz bir toplum için 26 Nisan Cuma saat 18.00’de yürüyüş ve miting yapma kararı aldıklarını” belirtti.

“Bıçak artık kemiktedir. İvedilikle, hep birlikte, ülkemiz, geleceğimiz için sesimizi yükseltmeli, hesap sormalı, özgürlük talebimizi ortaya koymalıyız” diyen Eylem, halkı, 26 Nisan’da sokağa, eyleme davet etti.