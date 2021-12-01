Lefkoşa’da birçok dükkanda hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.A.K mahkemeye çıkarıldı, teminatla serbest kaldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlının 27 Kasım’da Lefkoşa'da Piassa isimli mağazadan 565 TL değerinde, Mod-A-Black’dan 179 TL, GS Store’dan 149.99 TL muhtelif giyim eşyası sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa'da Armani Exchange isimli giyim mağazasından 3 bin 488 TL olan muhtelif giyim eşyalarını sirkat ettiğini ve mağaza dışına çıktığı sırada suçüstü tespit edilip tutuklandığını anlattı.

Zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.