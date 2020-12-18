Teminatla serbest kaldı 

Lefkoşa’da meydana gelen ‘kadına şiddet’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.B., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Biriminde görev yapan Polis Memuru Ayça Soykara olayla ilgili bulguları aktardı.

Soykara, zanlının Lefkoşa’da, 17 Aralık tarihinde, kendisinden ayrılmak isteyen eşi E.B.'ye şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu dile getirdi.

Soykara, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade ederek, zanlının eşini çok sevdiğini, ondan ayrılmak istemediğini, bıçağı da evin içerisinde eline aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Söz konusu bıçağın evin mutfak kısmında tespit edilerek emare olarak alındığını anlatan Soykara, soruşturmanın tamamlandığına işaret ederek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının tüm seyahat belgelerine el konulması, bir muteber KKTC vatandaşın kefil olması ve 50 bin TL'lik tutarında kefalet senedi imzalanması koşuluyla serbest kalmasına emir verdi.