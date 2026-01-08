Teminat karşılığında tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı. Zanlı R.K., bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Koray Sözer, zanlının “Beyaz Kimlik” alabilmek amacıyla Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö., muhasebeci olan eşi K.Ö. ve A.Y.A. isimli şahıslara toplam 12 bin TL ödeme yaptığını söyledi.

Polis, söz konusu şahısların zanlı R.K. adına sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgesi düzenlediklerini ifade etti. Hazırlanan kira sözleşmelerinin Lefkoşa Vergi Dairesi’nde onaylatılmasının ardından, bu sözleşmeler ile sahte ikametgâh belgelerinin Polis Muhaceret Şubesi’ne tedavüle sürüldüğünü belirten Sözer, zanlının kimlik kartı işlemlerinin bu sahte belgeler üzerinden başlatıldığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, 2025 yılı Aralık ayında başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar 25 kişinin tutuklandığını, zanlıların dört ayrı seferde mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandıklarını aktardı.

Sözer ayrıca, zanlı R.K.’nin ülkeye 90 günlük vizeyle giriş yaptığını ve KKTC’den sigorta emeklisi olduğunu söyledi. Soruşturmanın zanlıyı etkileyecek kısmının tamamlandığını belirten polis, mahkemeden teminat talebinde bulundu.

Mahkemede söz alan zanlı R.K. ise, emekliliğini KKTC’de yaşamak istediğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 500 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.