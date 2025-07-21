“Temeli atılan 320 yataklı hastane mevcut sağlık yükünü karşılamaz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Ceyhun Dalkan, ülkede sağlık alanında yalnızca temellerin atıldığını ve kurdelelerin kesildiğini, ancak bunun tek başına yeterli olmadığını belirterek, bütüncül bir sağlık planlamasının artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Dalkan, çağdaş, erişilebilir ve sürdürülebilir bir sağlık sisteminin Kıbrıs Türk toplumunun sağlıklı bir geleceğe ulaşabilmesi için şart olduğunu söyledi. Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin bu ihtiyaca cevap verme potansiyeli taşısa da mevcut planlama ve uygulama süreçlerinin bu beklentiyi karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti. Temeli atılan 320 yataklı hastanenin mevcut sağlık yükünü karşılamaya yetmeyeceğini kaydeden Dalkan, “Bu hastanenin yeterli olabilmesi, mevcut Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin rehabilitasyon merkezine dönüşeceği düşünülünce mümkün görülmemektedir” dedi.

“Karot sonuçları açıklanmadı, tadilat planı paylaşılmadı”

Dalkan, Nalbantoğlu Hastanesi’ne dair deprem güvenliği açısından yapılan karot testlerinin sonuçlarının hâlâ açıklanmadığını, olası tadilat planına dair de kamuoyuna bilgi verilmediğini belirtti. Oysa bu süreçlerin eş zamanlı yürütüleceği yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlattı.

Girne ve Güzelyurt hastanelerine de dikkat çekti

Girne ve Güzelyurt hastanelerinin “yakında” faaliyete geçeceği yönündeki söylemlerin uzun süredir tekrarlandığını kaydeden Dalkan, “Bu hastanelerin ne zaman hizmete açılacağı ve nasıl bir kadroyla çalışacağı hâlâ belirsizdir” diyerek her iki hastanenin de tam kapasiteyle derhal hizmete başlaması gerektiğini ifade etti.

“Bina inşa etmekle sağlık altyapısı güçlenmez”

Dalkan açıklamasında, sağlık altyapısının sadece bina yapılarak güçlenemeyeceğinin altını çizerek şu çağrıda bulundu:

“Kaliteli, erişebilir bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için öncelikle basamaklı sağlık sistemi kurulmalı, birinci basamak hizmetleri güçlendirilmeli, koruyucu hekimlik ön plana çıkarılmalı, sağlıkta dijitalleşme gerçekleşmeli ve sağlık çalışanı planlaması bilimsel esaslara göre yapılmalıdır. Eğitim, kadro, donanım ve hizmet sunumu boyutlarıyla kapsayıcı bir sağlık planlamasına ihtiyaç vardır.”

“Genel sağlık sigortası kaçınılmazdır”

Ada koşullarına uygun, adil ve sürdürülebilir bir genel sağlık sigortası sisteminin kurulmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Dalkan, toplumun tamamını kapsayan, finansal olarak sürdürülebilir ve herkesin sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına alan bir modelin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Günü kurtaran değil geleceği planlayan bir sistem şart”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak sağlıkta günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir sistem istediklerini belirten Dalkan, şeffaf, sürdürülebilir ve bilimsellikten sapmayan bir sağlık sisteminin kurulması için derhal adım atılması gerektiğini ifade etti.