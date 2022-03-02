Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam, bugün itibari ile Maliye Bakanlığı tarafından belediyelere yatırılması gereken katkı paylarının ödenmediğini açıkladı, yerel yönetimde reformu gündeme getiren hükümete “önce temel görevini yerine getir” çağrısı yaptı.

Birçok belediyenin personel maaşlarını ödeyemediğini, çalışanların mağdur edildiğini söyleyen Aşam, katkı paylarının yatırılmaması halinde grev dahil tüm eylem süreçlerini ortaya koyacaklarını açıkladı.

“Birkaç belediyede yönetsel sıkıntılardan kaynaklanan ekonomik çöküş dışında, genel olarak belediyelerin sürdürülemez durumunun başlıca sorumlusu merkezi hükümetlerin üzerlerine düşen ekonomik sorumlulukları yerine getirmemesinden kaynaklanmaktadır” diyen Aşam, emekçilerin sabrının tükendiğine dikkat çekti.

Aşam, birçok çalışanın kredi borcunu, taksitini, faturasını ödeyemediğine, evine ekmek götüremeyecek pozisyona düşürüldüğüne dikkat çekti.