“Temel görevimiz halkın en doğal hakkı olan haberleşmeyi sağlamak”

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, Kıbrıs Türk postalarının kuruluşunun 57. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şentürk mesajında, temel görevi “halkın en doğal hakkı olan haberleşmeyi sağlamak” olan KKTC Posta Dairesi’nin, olanakları ölçüsünde bu hizmeti özveri ile sürdürmekte olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Postaları’nın 1964 yılında kurulduğunu, 1960 yılında Türkler ve Rumlar tarafından kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 3 yıl sonra 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan olaylarla Kıbrıs Türkleri’nin bütün posta servislerinden yoksun bırakıldığını kaydetti.

Posta servislerinin başlatılması için Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün girişimleri bir sonuç vermeyince, Kıbrıs Türklerinin kendi posta servislerini kurmak için girişim ve çalışmalara başladıklarını belirten Şentürk, bu çalışmaların aynı zamanda Kıbrıs Türk Postaları’nın kurulmasının ilk adımı olduğunu kaydetti.

6 Ocak 1964 tarihinde Türk bölgelerindeki Postaneler’de “Ay Yıldızlı” ve “Sabit Tarihli” bir tarih damgası kullanılması ile başladığını dile getiren Şentürk, Kıbrıs Türk Postaları tarafından ilk pul serisinin de 29 Ekim 1973 tarihinde başladığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 50. yılını anmak amacıyla basılan bu serinin 7 puldan oluştuğunu ve gerçek pul özellikleri taşıdığını kaydeden Şentürk, günümüzde elektronik haberleşme imkanlarının, baş döndüren hızlı gelişimiyle de bağlantılı olarak posta hizmetleri, her zaman haberleşme alanındaki önemini ve etkinliğini koruduğunu belirtti.

Şentürk sözlerini şöyle tamamladı:

“KKTC Posta Dairesi olarak 57’nci kuruluş yılımızı kutladığımız bu günde Müdürlük ve 38 şubemizde halkımıza en kaliteli posta hizmetlerini sunabilmek adına belirtilen hedefe, imkanlar çerçevesinde, özveri ile çalışarak ulaşan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, posta hizmetlerine emek veren herkesin Posta Günü’nü kutlarım.”