Telsim ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı

Telsim ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası arasında dijitalleşme alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolde, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mehmet Ali Ardıç ile Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz imza attı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, imza törenine, Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Yönetim Kurulu üyesi Metin Oral ve Dış İlişkiler Sorumlusu Feriha Tel ile Telsim Kurumsal Satış Kanalları Yöneticisi Hatice Zeycan katıldı.

Törende, KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı konuşma yaptı.

KTEZO üyelerine özel tarifeler ve ayrıcalıkların sunulduğu protokol imza töreninde, şirketlerin verimliliğinin nasıl artacağı konusuna değinildi.

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç, protokol ile gerçekleşecek kampanya çerçevesinde esnafın, zanaatkarın gelişimi, değişimi, dijital dönüşümünün indirimli şekilde başlayacağını belirtti.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, protokol ile sabit internetten, güvenlik kameralarına, araç takip sistemlerinden, yurtiçi ve yurtdışı tarifelerinde indirime kadar esnaf ve zanaatkarın ihtiyaçlarının çözümü için kapsamlı bir kampanya hazırlanmış, yeni olanaklar yaratılmaya çalışıldığını kaydetti.