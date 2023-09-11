Telsim Freezone 10. Liselerarası Müzik Yarışması Protokolü imzalandı

Telsim ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Telsim Freezone 10. Liselerarası Müzik Yarışması’nın düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz imza koydu. Milli Eğitim Bakanlığı’nda yer alan imza töreninde, Bakanlık bürokratları ve Telsim yetkilileri de hazır bulundu.

Çavuşoğlu: Telsim ülkeye farklı alanlarda hizmet veriyor

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın bu yıl 10’uncusunun düzenleneceğini anımsatarak, Telsim’in ülkeye uzun zamandır farklı alanlarda hizmet verdiğini ve bu verdiği hizmetlerden en güzelinin ise Freezone Liselerarası Müzik Yarışması olduğunu söyledi.

Konuşmasında, “Dünyada yapılan en iyi yatırım, insana yapılan yatırımdır. Gençlere yapılan yatırım ise daha da kıymetlidir.” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, Vodafone Telsim’in, haklı kalkındırabilmek ve dünya ile buluşturabilmek adına bir köprü oluşturduğuna dikkat çekti.

Çavuşoğlu, yarışmayı her yıl istikrarlı bir şekilde organize ettiklerini ve çok ciddi bir katılımın olduğuna da dikkat çekerek, ülke gençliğine verdikleri desteklerden ve 4.5G’nin ülkeye kazandırılması için ortaya koydukları katkılardan dolayı Telsim’e teşekkür etti.

Tüz: Tüm zamanların en iyi yarışması olacak

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nı 10’uncu kez düzenliyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, yarışmanın düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Tüz, Vodafone grubu olarak gençlere yatırım yapmaya her zaman öncelik verdiklerini ve Kıbrıs’ın kuzeyinde de bu önceliklerini devam ettirdiklerini dile getirerek, gençlerin düzenlenen yarışmaya çok ilgi gösterdiğini ve 4.5G ile birlikte tüm zamanların en iyi yarışmasını düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi. Tüz konuşmasının sonunda, desteklerinden ve çalışmalarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı’na, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkürlerini ileterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Başvurular 1 Ekim’de başlıyor

“İçindeki yeteneği keşfet” sloganıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’na başvurular, 1 Ekim ile 22 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak.

En iyi kız solist, en iyi erkek solist, En iyi tuşlu enstrüman, en iyi vurmalı enstrüman, en iyi yaylı ve nefesli enstrüman, en iyi gitar, en iyi bass gitar, en iyi sahne, en iyi icra, en iyi orkestra ve Ekrem Yeşilada Özel Ödülü kategorilerinde ödüllerin verileceği yarışmanın finali ise 18 Nisan’da gerçekleştirilecek.