Telefonda 64 kişiye ait kredi kartı bilgileri bulundu

Lefkoşa’da meydana gelen “sahte poliçe düzenleme, sahtekârlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket ve sahte banka emri düzenleme” meselesi kapsamında H.S. isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır, olguları aktardı. Çakır, zanlının 2025 yılının Ağustos ile Eylül ayları arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketinde, şirket direktörüyle ile birlikte 64 kişiye ait kredi kartı bilgilerini kullanarak sahte kaza sigortası poliçeleri düzenlediğini söyledi.

“80 bin dolar KKTC’deki banka hesaplarına aktarıldı”

Polis, zanlıların mail order sistemi ve sanal POS cihazı aracılığıyla poliçeleri ödenmiş gibi göstererek toplam 80 bin doları KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı.

Çakır, H.S.’nin 14 Haziran’da tutuklandığını ve cep telefonunun emare olarak alındığını belirtti. Yapılan incelemede zanlının telefonunda bulunan kredi kartı bilgilerinin, bankalardan temin edilen ve hesaplarından para çekildiği tespit edilen şahısların kart bilgileriyle birebir örtüştüğünü kaydetti.

Polis ayrıca, cep telefonunda yapılan incelemeler sonucunda suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 kişinin daha tespit edildiğini ifade etti.

7 kişi daha aranıyor

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınması gereken ifadeler bulunduğunu, adlarına poliçe düzenlenen kişilerin tespit edilerek ifadelerinin alınacağını ve çok sayıda evrakın incelenmeye devam ettiğini söyledi. Banka dökümlerinin de detaylı şekilde inceleneceğini belirten polis, aranan 7 kişi olduğunu ifade ederek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.