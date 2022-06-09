Telefon Dairesi’nden borç uyarısı

Telekomünikasyon Dairesi, 30 Nisan’a kadar olan borçların en geç 13 Haziran’a kadar kapatılması gerektiğini duyurdu.

Daire Müdürü Enis Alagöz’ün açıklamasına göre, hesaplarını kapatmayan ve açık hesabı bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceğini belirtti.

Ayrıca, 6 fatura dönemi ve üzerinde borcu olan tüm abonelerin hatlarının ise iptal edileceği kaydedildi.