"Tekrar aday olma derdim yok"

Erdoğan, "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" dedi.

Anayasa konusunda bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan "Artık darbecilerin değil, sivillerin ortaya koyduğu bir anayasaya ihtiyacımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 5 Kasım'daki grup toplantısında yaptığı açıklamadan bu yana ara ara gündeme geliyor.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Ocak ayında bu konunun gündemlerinde olduğunu belirtti ve "Önemli olan milletin istemesidir" demişti.

'Benim son seçimim'

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden yaklaşık 20 gün önce, "Bu benim final seçimim; yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim" açıklaması yapmıştı.

Erdoğan ilk olarak 2014 yılında parlamenter sistem anayasasına göre halk oyuyla cumhurbaşkanı seçildi.

Bazı hukukçular ve muhalefet partilerinin itirazlarına karşın, eski anayasa hükümlerinin, başkanlık sisteminde geçerli olamayacağı gerekçesiyle Erdoğan 2023 seçimlerinde yeniden aday oldu ve toplamda üç, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan, bir erken seçim kararı alınmazsa, bu görevini 2028 seçimlerine kadar sürdürecek.

Anayasa ne diyor?

2018'de yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa hükümleri, bir kişinin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceğini hükme bağlıyor.

Erdoğan'ın yeniden adaylığı için birinci yol, anayasanın 101. maddesindeki "iki dönem kuralı"nın kaldırılması.

Ancak AKP ve MHP'nin şu andaki sandalye sayısı anayasa değişikliği için yeterli değil.

Anayasa değişikliğinin referandum koşullu kabulü için 360, doğrudan kabulü için de en az 400 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor.

Cumhur İttifakı'nda yer alan AKP, MHP, DSP ve HÜDA-PAR'ın milletvekili sayısı, AKP'li TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un oy hakkı olmadığı dikkate alındığında 321'de kalıyor.

Mevcut tabloda, muhalefet partilerinin Erdoğan'a yeniden adaylık yolunu açacak bir değişikliğe destek vermesi beklenmiyor.