“Teknecik’teki arıza giderildi, kesinti olmayacak”

Geçtiğimiz hafta ülke genelinde meydana gelen 1’er saatlik dönüşümlü kesintilere neden olan ve dün akşam saatlerinde tekrarlayan Teknecik Elektrik Santrali’ndeki ünite arızası, bugün akşam saatlerinde tamir edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, an itibariyle herhangi bir bölgede kesinti olmadığını, ünite arızalarının giderildiğini ve bugün elektrik kesintisi olmayacağını söyledi.

Anımsanacağı üzere geçtiğimiz hafta, Teknecik’teki 2 ünite ve 1 dizel jeneratörde arıza meydana gelmiş, yaklaşık 3 gün boyunca ülke genelinde 1’er saatlik dönüşümlü kesintiler meydana gelmişti.

Benzer bir durum, geçtiğimiz yıl da yaşanmış, günlerce dönüşümlü kesintiler gerçekleşmişti.