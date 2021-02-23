Teknecik'te inceleme yapıldı

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve Kıb-Tek Genel Müdürü Teknecik’de incelemelerde bulundu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre heyet, Teknecik’te faaliyete geçirilecek ve kısa bir süre sonra Türkiye’den gelecek 50 megawatlık jeneratörlerin yerleştirileceği alanı gezdi.

Santral içerisinde detaylı inceleme yapıldıktan sonra jeneratörlerin yerleştirileceği alanda gerekli çalışmaları yerinde incelenerek yetkililerden bilgi alındı.

Heyet, çalışanlarla yaptığı konuşmada alt yapıdaki eksiklerin tamamen giderilerek hazırlıkların ivedilikle bitirilmesi ve gelecek jeneratörlerin çok kısa sürede faaliyete geçebilmesi için gerekli tüm çalışmaların ivedilikle yapılması gerektiğini söyledi.