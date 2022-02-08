"Teknecik’e yakıt geldi: Bizi sadece 12 gün idare edebilir"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, elektrik üretiminde bir süredir sıkıntısı yaşanan yeni yakıtın Teknecik Santrali’ne geldiğini ve şu an boşaltım sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Dün, santralde bir buçuk günlük yakıt kaldığını ve geminin ülkeye yaklaştığını aktaran Özkıraç, bugün YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada yakıtın Teknecik Santrali’ne ulaştığını ve yakıtın aktarılmaya başladığını, ancak bunun sadece bir ‘günü kurtarma operasyonu’ olduğunu dile getirdi. Gelen yakıtın yalnızca 12 gün yeterli olabileceğini belirten Özkıraç, “Bu planlı programlı, kalıcı çözüm getirebilecek bir adım değildir. Bizi sadece 12 gün idare edebilir. Hükümet günü kurtarmaya bakıyor” dedi.