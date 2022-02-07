Özkıraç: Bir buçuk günlük yakıt kaldı

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Teknecik Elektrik Santrali’nde bir buçuk günlük yakıt kaldığını ileri sürdü. Yakıt gemisinin Teknecik’e yanaştığını ancak ödeme yapılmadığı için ilgili firmanın yakıt aktarmaya başlamadığı bilgisini paylaşan Özkıraç, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na seslenerek “ülke gerçeklerine odaklanan” çağrısı yaptı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Şu an itibarı ile Teknecik Elektrik Santrali’ nde birbuçuk günlük yakıt kalmıştır. Eğer Hükümet ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün içerisinde yakıt getiren firmaya parasını ödemezse ülke karanlığa bürünecektir. Bu beceriksizliğin bedelinı de halk ödeyecektir.

Buradan Başbakan Faiz Sucuoğlu’ na çağrımız ve tavsiyemiz, ülke gerçeklerine odaklanmasıdır.

Bu kaosu ortadan kaldırmak için gerekli adımları atsın, atılmasını sağlasın. Aksi taktirde içerisinden daha da çıkılmaz bir kaosla karşı karşıya kalacağız ve bunun da tek sorumlusu hükümet ile KIB-TEK yönetimi olacaktır.

Tekrar ediyoruz, şu anda yakıt gemisi Teknecik’ e yanaşmış, yakıtı boşaltmak için bağlanmış ancak parasını alamadığı için ilgili firma yakıt aktarmaya başlamamıştır.

Birbuçuk gün yakıtın kaldığı Teknecik Santrali susma noktasına gelmiştir. Basiretsizlik yüzünden bu toplumun karanlıkta bırakılması kabul edilemezdir

Sucuoğlu: “Son iki günlük yakıt kaldığı doğru, sonunu çözeceğiz”

Öte yandan Sucuoğlu’nun, Teknecik Elektrik Santrali’nde son iki günlük yakıt olduğunu doğruladığı basına yansıdı.

Gıynık’a konuşan Teknecik Elektrik Santrali’nin son iki günlük yakıt olduğu ve yakıt taşıyan geminin Teknecik açıklarında bekletildiği bilgisini doğrulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, sorunun çözüme ulaştırılacağını söylediği belirtildi.

Haberde Sucuoğlu’nun sorunun çözüme ulaştığı bilgisini verirken önümüzdeki günlerde de elektrik faturalarına zam yansıyacağını ve ‘az kullanana az çok kullanana çok artış’ yansıtacaklarını açıkladığı yazıldı.