Teknecik yanındaki çöplük alanda yangın
Teknecik Santrali yanında bulunan çöplük alanda çıkan yangın korkuya neden oldu.
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Teknecik Santrali yanında bulunan çöplük alanda çıkan yangın korkuya neden oldu.
YENİDÜZEN’in Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’ndan edindiği bilgiye göre yangın kontrol altına alındı, söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangının çöplükteki yeşil atık noktasında başladığını kaydeden Hulusioğlu, “Kontrol altına alındı. İtfaiye ve belediye yangın alanında çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre sonra tamamen söndürülür diye düşünüyorum” dedi.
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