“Teknecik Karşıyaka’ya kadar devre dışı”

Hortum nedeniyle Teknecik Elektrik Santrali’nde ciddi hasar olduğunu ifade eden KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, yüksek gerilim hatlarının koptuğunu, kulelerin devrildiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e açıklamalarda buluna Gökbörü, Girne Bölgesi’nde tüm ekiplerin çalışmaya başladığını, ülke çapındaki tüm ekiplerin de destek için bölgeye yönlendirildiğini kaydetti. Şu anda gerilim hatları kopuk bölgelere elektrik enerjisi verilemediğini belirten Gökbörü, arızalar giderildikçe peyder pey elektrik enerjisinin de verileceğini, hasarın ciddi olduğunu ifade etti.

KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan:

“Sabaha kadar sürecek çalışmalarla durumu toparlamayı hedefliyoruz”

Teknecik Elektrik Santrali’nin emniyet açısından şebekeye enerji akımını durdurduğunu belirten KIBTEK Müdürü Gürcan Erdoğan, ancak santralin kendi içinde çalıştığını kaydetti.

Girne, Alayköy, Dikmen, Ozanköy’de kesinti olduğunu belirten Gürcan Erdoğan, sabaha kadar sürecek çalışmalarla durumun toparlanmasını temennisini ifade etti.