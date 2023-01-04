“Tek kullanımlık plastiklerin satışı yasaklanıyor”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, önümüzdeki ilk Bakanlar Kurulu’nda, tek kullanımlık plastikleri kullanımdan kaldırma kararı üreteceklerini söyledi.

Ataoğlu, tek kullanımlık plastikleri ise “plastik kaşık - çatal, plastik tabak, pipet ve plastik bardak” şeklinde açıkladı.

Ataoğlu, bu kararı almalarındaki etkenlerden birinin, turistlerden gelen çevre şikayetleri olduğunu da belirtti.

“Naylon poşetlerin ücretlendirildiği süreçte naylon poşet kirliliği yüzde 60 oranında azaldı”

BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu programa konuk olan Ataoğlu, 1 Aralık 2018 yılında, marketlerdeki naylon poşetleri ücretlendirdiklerini, o süreçte çevredeki naylon poşet kirliliğinin yüzde 60 oranında azaldığını gözlemlediklerini söyledi.

2019 Mayıs’ta görevden ayrıldığını anımsatan Ataoğlu, “Görevden ayrıldıktan sonra göreve geldiğim sürece kadar, pek çok markette poşetlerin ücretsiz verildiğini gözlemledim” dedi.

“Naylon poşetler, 6 ay içinde kaldırılacak”

Son olarak, 6 ay içerisinde naylon poşetleri kaldırma kararı aldıklarını anımsatan Ataoğlu, naylon poşetlere çevreci alternatifler olduğunu, vatandaşın bu alternatiflere yönelmesi gerektiğini söyledi.

“Yakında çanta ve fileler dağıtılmaya başlanacak”

Yakın zamanda çanta ve fileler dağıtmaya başlayacaklarını ifade eden Atoağlu, naylon poşet üreten firmaların “yeterince düşünülmedik” şeklindeki tepkilerine ilişkin, “Biz poşetleri tamamen kaldırmıyoruz. Bugün marketten naylon poşet alıp evimde çöp olarak kullanıyorsam, şimdi aynı poşeti gidip marketten satın alacağım. Üreticiler bu şekilde yine üretmiş olacak. Bunu birlik ve beraberlik içinde yapmamız gerek” dedi.

“İlk Bakanlar Kurulu’nda, tek kullanımlık plastiklerin kaldırılması kararı alacağız”

Öte yandan, önümüzdeki ilk Bakanlar Kurulu toplantısında tek kullanımlık plastik ürünlerin kaldırılması adına karar üreteceklerini söyleyen Ataoğlu, “Plastik çatal – bıçaklar, pipetler, bardaklar tabaklar… Bunların hepsi kaldırılacak” dedi, bu ürünlerin çevreci alternatifleri olduğunu belirtti.

“Turizmden aldığımız şikayetlerin başında çevre kirliliği var”

“Bizim amacımız çevremize sahip çıkmak” diyen Ataoğlu, “Eğer biz bir ada ülkesiysek ve önde gelen sektörlerimizden olan turizmden aldığımız şikayetlerin başında çevre kirliliği varsa, hep birlikte çevremize sahip çıkmamız lazım” şeklinde konuştu.