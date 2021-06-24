Tek kullanımlık plastik ürünler tedavülden kalkıyor

AB üyesi ülkelerin tümünde, 3 Temmuz 2021 itibarıyla tek kullanımlık plastik ürünlerin tedavülden kalkacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıslı Rum Çevre Dairesi yetkilisi Natalia Yeorgiu Tsiakalu’nun Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada pipet, plastik çatal-bıçak-kaşık, plastik tabak, kulak temizleme çubuğu vb. ürünlerin piyasaya dağıtılmayacağını söylediğini yazdı.

Habere göre Yeorgiu, yeniden kullanılabilir türdeki plastiklerin ise piyasada olacağını kaydetti.