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Tek kullanımlık plastik ürünler tedavülden kalkıyor

Tek kullanımlık plastik ürünler tedavülden kalkıyor

AB üyesi ülkelerin tümünde, 3 Temmuz 2021 itibarıyla tek kullanımlık plastik ürünlerin tedavülden kalkacağı bildirildi.

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AB üyesi ülkelerin tümünde, 3 Temmuz 2021 itibarıyla tek kullanımlık plastik ürünlerin tedavülden kalkacağı bildirildi.
Alithia gazetesi, Kıbrıslı Rum Çevre Dairesi yetkilisi Natalia Yeorgiu Tsiakalu’nun  Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada pipet, plastik çatal-bıçak-kaşık, plastik tabak, kulak temizleme çubuğu vb. ürünlerin piyasaya dağıtılmayacağını söylediğini yazdı.
Habere göre Yeorgiu, yeniden kullanılabilir türdeki plastiklerin ise piyasada olacağını kaydetti.

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