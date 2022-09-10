AP Başkanı Metsola: Avrupa’da tek Kıbrıs, federal çözüm”

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Kıbrıs’a günübirlik ziyaretinde, “Avrupa’da tek Kıbrıs, tek uluslararası egemenlik” mesajı verdi.

Metsola “Tek bir Kıbrıs olabilir. Tek, üniter, egemen Avrupa devleti. Bütün sakinleri Avrupa vatandaşı olacak BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca iki toplumlu iki kesimli federasyon” ifadesini kullandı.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşen, Meclis’e hitap eden, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile Ledra Caddesi’ni gezen Metsola, İsmet V. Güney’in kızı Nilgün Güney’e Kıbrıs Bayrağı da hediye etti.

Fileleftheros’a göre Metsola, "Avrupa’nın her zaman Kıbrıs’ın tarafında olacağı” mesajını verdi, “Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece Avrupa tamamlanmış olmayacak” mesajı verdi.

Nikos Anastasiadis, Metsola ile görüşmelerinin ardından düzenledikleri basın toplantısında, adadaki fiili durumun kabul edilemez olduğu görüşünü tekrarlayarak “ülkeyi yeniden birleştirme çabalarını AB ve Avrupa Parlamentosu’na dayalı sürdürdüklerini” söyledi.

Kıbrıs sorunundaki çıkmazın Türk tarafının BM genel sekreter temsilcisi atanmasını ret, iki devlet çözümünde de ısrar etmesinden kaynaklandığını belirten Anastasiadis, enerji konusunda ise şunları söyledi:

“Doğu Akdeniz kayda değer bir alternatif enerji güzergahı olabilir ve Kıbrıs buna kendi yöntemiyle katkıda bulunmaya hazırdır.”

“Maraş çatışma noktası değil, iki toplumlu işbirliği örneği olmalı.”

Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola ise şunları söyledi:

“ihtiyacımız olan güveni tesis etmektir ve AB tarafından ısrarla kınanan son faaliyetler doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasını tehlikeye sokuyor.

Maraş çatışma noktası değil, iki toplumlu işbirliği örneği olmalı. Karşılıklı faydalı bir sonuç mümkündür ve AP bütün kaynaklarını hizmetinize sunmak için orada olacak”

Roberta Metsola, Kıbrıs Cumhuryeti Meclisi’nde yaptığı konuşmada ise “Güven yaratılmasından” söz etti… “Bir Üye Devletin Bölünmüşlüğü Avrupa Meselesidir’” dedi.

“AB’nin bir üye devletinin bölünmüşlüğü yalnız Kıbrıs sorunu değil, Avrupa’nın meselesidir ve AB buna top yükün cevap vermelidir” diyen Metsola özetle şunları ekledi:

“Barış için, BM planı himayesinde tek Kıbrıs’ın sağlanması için insanları yakınlaştırmak gerekir. Daha açık olayım, tek yol, egemen bir Avrupa devleti üzerinden, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon üzerinden ilerlememizdir. Kıbrıs’ın meydan okumaları Avrupa’nın da meydan okumalarıdır. Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece Avrupa hiçbir zaman tamamlanmış olmayacak.

Maraş’ta olduğu gibi, fiili durumun bozulması, güven tesis edilmesi ve uygulanabilir çözüm bulunması çabalarını ciddi tehlikeye sokar. Güven yaratmalıyız. Herkesin karlı çıkacağı, toplumlar arasında güven yaratacak bir sonuç olabilir, olmalıdır. Bunun için AP’nin bütün kaynaklarının emrinize amade olduğuna inanıyorum.”

AP’nin Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği görüşünde olduğunu ve defalarca kınadığını söyleyen Metsola, “Dolayısıyla, Maraş’ın derhal yasal sakinlerine iade edilmesini destekliyoruz. Maraş ve Mağusa kenti bir Avrupa sorunu olan Kıbrıs sorununun sembolüdür” dedi.