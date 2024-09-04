Tehlikeli sürüş yapan ve görüntüleri yayımlanan sürücüye ceza

Alevkayası - Karaağaç Anayolu üzerinde seyreden bir araç sürücüsünün, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde aracı ile tehlikeli sürüş yaptığı görüntülerinin Sosyal medyada yer alması üzerine Polis Ekipleri sürücüye ceza kesti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan qçıklamaya göre, araç sürücüsünün kullanımındaki araç ile şeridini muhafaza etmeyerek yol içerisinde aracını sağa sola kaydırarak diğer araç sürücüleri ile insan hayatını tehlikeye atacak şekilde araç kullanması sonucu polis ekipleri tarafından tespit edilerek konu araç sürücüsüne 8481,50 TL para ve 30 ceza puanı kesildi.