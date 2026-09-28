Tehlikeli sürüş yapan sürücüye 35 bin TL ceza!

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da tehlikeli sürüş yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 35 bin 446 TL para cezası ve 35 ceza puanı verildi.

Dün akşam Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki Seyit Hüseyin Sokak’ta tehlikeli sürüş yapan sürücü, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine polisin harekete geçmesiyle tespit edildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edilen sürücüye, işlediği trafik suçlarından dolayı 35 bin 446,50 TL para cezası kesilirken 35 ceza puanı da verildi.

Fotoğraf: ARŞİV