İtfaiye raporu: 21 yangın, 25 özel servis olayı

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir haftalık sürede 11 yangın, 25 de özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda 1 Milyon 755 bin 780 TL zarar oluştu.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 21-27 Eylül tarihleri arasında çıkan yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kişi/ler tarafından yakma, faal durumdaki fritöz içerisinde unutulan yemek yağının ısınıp alevlenmesi, kişi/ler tarafından yakma, aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi ve rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu olarak sıralandı.

Yangınların, 3’ü Lefkoşa’da, 3’ü Geçitkale’de, 2’si Mağusa’da, 1’i İskele’de, 1’i Gemikonağı’nda, 1’i Girne’de meydana geldi.

Özel servis olayları ise; yüksek ağaçlarda ve araçların motor bölümlerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, asansörde ve evin banyo odasında mahsur kalan şahısların kurtarılması, derin kuyuya düşen hayvanların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, okulların İtfaiye Şubelerini ziyaret etmesi, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak belirtildi.