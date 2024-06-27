Tehlikeli sürüş yapan sürücülere ceza

Lefkoşa -Girne ana yolunda tehlikeli sürüş yapan iki araç sürücüsüne polis tarafından para ve puan cezası verildi.

Polis Basın Subaylığı, bugün Boğaz civarında drift yaparak tehlike yarattığı internet haber sitelerine yansıyan iki aracın sürücüsünün Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek her bir sürcüye tehlikeli sürüş suçundan 6785,20 TL ve 25'er ceza puanı ceza kesildiğini açıkladı.