Tehlikeli sürüş yapan ATV sürücüsü polis tarafından rapor edildi
İskele - Karpaz Anayolu'nun Long Beach mevkiinde, tehlikeli sürüş yapan ATV sürücüsüne 23 bin 907.95 TL para, 55 de ceza puanı kesildi.
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İskele - Karpaz Anayolu'nun Long Beach mevkiinde, tehlikeli sürüş yapan ATV sürücüsüne 23 bin 907.95 TL para, 55 de ceza puanı kesildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, sürücü, seyir halindeyken ATV'nin önünü havaya kaldırarak tehlikeli sürüş yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından rapor edildi.
Foto: Arşiv
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