Tehdit, hırsızlık ve darp!

Lefkoşa Otobüs Terminali içerisinde dün gece, E.Ö’yü tehdit ederek, parasını alıp, darp ettikleri gerekçesiyle 17 yaşındaki isimlerinin baş harfleri S.S ve A.B olan iki kişi tutuklandı.

“Çalmak kastı ile tehditle mal talebi, kasti hasar, ciddi darp, tecavüzkar alet taşıma” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhinde 3’er gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, zanlıların verdiği ifadenin teyidinin yapılacağını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü mahkemede aktardı.

Polis çavuşu olayı aktardı…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ifade veren deneyimli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç, huzurda bulunan zanlılar S.S ve A.B’nin 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da otobüs terminali içerisinde E.Ö’ye “Cebindeki bütün parayı bize vereceksin” deyip çalmak kastı ile tehditle para talep ettiklerini aktardı.

Zanlıların ardından67 cm uzunluğndaki demir sopa ile E.Ö isimli kişiyi ciddi şekilde darp ettiklerini söyleyen polis çavuşu Ergüleç, E.Ö’ye ait cep telefonunu yere fırlattıklarını ve ‘kasti hasar’ suçunu işlediklerini belirtti.

Polis zanlıların yapılan şikâyet üzerine tutuklandıklarını ve aleyhlerine soruşturma başlatıldığını ifade etti.

İfadeleri teyit edilecek…

Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlıların vermiş oldukları ifadenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca bölgede incelenecek kamera görüntüleri olmasından ötürü ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen ifadeyi değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.