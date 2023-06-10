Tedbir için kaynak arayışı

Ertuğrul SENOVA

Döviz kriziyle ilgili artan kamuoyu baskısı sonucu, “son durumu değerlendirmek üzere” toplanan Bakanlar Kurulu, bakan ve bürokratlardan oluşan teknik bir komite kurma kararı üretti.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre bugün saat 12.00’de toplanacak komitenin, Merkez Bankası yönetimiyle “bütçe sınırları çerçevesinde” alınabilecek tedbirleri görüşecek.

Görüşülecek konular arasında, “devletin bazı alacaklarına yönelik döviz kurlarının sabitlenmesi” gibi tedbirler bulunduğu ancak mevcut bütçeyle kur sabitleme yönünde adımlar atmanın imkansız olduğu, Merkez Bankası ile yapılacak görüşmenin ardından ‘en azından’ ihtiyaç duyulan meblağın ortaya çıkacağı ifade ediliyor.

Elde edilen bilgilere göre hükümet bu kapsamda, yetersiz durumdaki kamu maliyesini güçlendirmek adına Türkiye nezdinde bir takım görüşmeler yaparak, kaynak arttırmanın yollarını arayacak.

YENİDÜZEN’e konuşan üst düzey bir yetkili, Hükümetin, kaynak arayışı konusunda Türkiye ile gerçekleştireceği görüşmelerin, “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” kapsamında olacağını söyledi.

Elde edilen bilgilere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve “Kıbrıs politikaları sorumlusu” Cevdet Yılmaz, 16 Haziran Cuma günü Kıbrıs’ın kuzeyine bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, “protokolün uygulanırlığını” denetleyecek olan Yılmaz ile yeni bir kaynak talebinin görüşülmesi bekleniyor.

Öte yandan Hükümetin, Merkez Bankası’nın yanı sıra Bankalar Birliği ile de iletişime geçtiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Bankalar Birliği Asbaşkanı, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, kendilerinin de birlik olarak Merkez Bankası’na, krize karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin bir takım öneriler sunduklarını söyledi.

“Döviz borcu olanlara yönelik masrafsız bir yapılandırma söz konusu olabilir” diyen Erçağ, döviz borçların faiz oranlarında da bir düzenleme yapılarak indirime gidilmesi yönünde öneri sunduğunu belirtti. Erçağ, “Geçmiş krizlerde bankalar, döviz borçların faizleri konusunda indirime gitmiş, neredeyse maliyet fiyatına indirmiştik. Bu sayede insanların nefes alması sağlanabilir” dedi.

Hükümetin kurduğu komite bugün Merkez Bankası ile görüşüyor

“Döviz kriziyle ilgili son durumu değerlendirmek üzere” toplanan Bakanlar Kurulu, bakan ve bürokratlardan oluşan teknik bir komite kurma kararı üretti. Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre söz konusu komite, bugün Merkez Bankası yönetimiyle “bütçe sınırları çerçevesinde” alınabilecek tedbirleri görüşecek.

Tedbir için kaynak ihtiyacı var

Görüşülecek konular arasında, “devletin bazı alacaklarına yönelik döviz kurlarının sabitlenmesi” gibi tedbirler bulunduğu ancak mevcut bütçeyle kur sabitleme yönünde adımlar atmanın imkansız olduğu, Merkez Bankası ile yapılacak görüşmenin ardından ‘en azından’ ihtiyaç duyulan meblağın ortaya çıkacağı ifade ediliyor.

Elde edilen bilgilere göre hükümet bu kapsamda, yetersiz durumdaki kamu maliyesini güçlendirmek adına Türkiye nezdinde bir takım görüşmeler yaparak, kaynak arttırmanın yollarını arayacak.

Cevdet Yılmaz geliyor…

YENİDÜZEN’e konuşan üst düzey bir yetkili, Hükümetin, kaynak arayışı konusunda Türkiye ile gerçekleştireceği görüşmelerin, “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” kapsamında olacağını söyledi.

Elde edilen bilgilere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve “Kıbrıs politikaları sorumlusu” Cevdet Yılmaz, 16 Haziran Cuma günü Kıbrıs’ın kuzeyine bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, “protokolün uygulanırlığını” denetleyecek olan Yılmaz ile yeni bir kaynak talebinin görüşülmesi bekleniyor.

Bankalar Birliği Asbaşkanı Cengiz Erçağ:

“Hükümet bizimle de iletişime geçti… Merkez Bankası’na bir takım öneriler sunduk”

Hükümetin, Bankalar Birliği ile de iletişime geçtiğini ve görüşme talebinde bulunduğunu söyleyen Bankalar Birliği Asbaşkanı, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, kendilerinin de birlik olarak Merkez Bankası’na, krize karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin bir takım öneriler sunduklarını söyledi.

“Döviz borcu olanlara yönelik bir yapılandırma söz konusu olabilir”

Hükümetin atacağı adımlara ilişkin net bir bilgisi olmadığını söyleyen Erçağ, “Bankalara döviz borcu olanlara yönelik bir yapılandırma söz konusu olabilir ama ortada net bir şey yok. Bu tahmini, geçmişte yaşanan krizlerde atılan adımlar üzerinden gerçekleştiriyorum” dedi.

Başbakan koltuğundaki Ünal Üstel’in, “iyi haberler vereceğini” söylediğini belirten Erçağ, “Söz konusu komite toplantısı sonrası ‘iyi haberlerin’ açıklanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Döviz borçlulara yönelik masrafsız bir yapılandırma en önemli önerimizdir” diyen Erçağ, Asbaşkan olarak bu konuda bir takım iyileştirmeler yapılmasını önerdiğini belirtti.

“Faiz oranlarında indirime gidilmesi yönünde bir öneri sundum”

Döviz borçların faiz oranlarında da bir düzenleme yapılarak indirime gidilmesi yönünde öneri sunduğunu anlatan Erçağ, “Geçmiş krizlerde bankalar, döviz borçların faizleri konusunda indirime gitmiş, neredeyse maliyet fiyatına indirmiştik. Bu sayede insanların nefes alması sağlanabilir” dedi.

Yurttaşın “döviz kurları sabitlensin” talebi… “Mümkün değil”

Yurttaşın, “döviz kurları sabitlensin” yönündeki çağrısına ilişkin soruyu da cevaplayan Erçağ, “Bu mümkün değil. Devlet, girdilerde böyle bir sorumluluk üstlenebilir ama bankalar yapamaz. Aradaki farkın birileri tarafından karşılanması gerekir. Bankalar krediyi, mevduat sahiplerinden aldığı parayla veriyor. Mevduat sahibine 20 TL’den sabitledim diyemezsin” dedi.

Erçağ, bu gibi uygulamalar için güçlü bir kamu maliyesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Ama maalesef kamu maliyemiz güçlü değil. Bu nedenle serbest piyasada bunu yapmak mümkün değil” şeklinde konuştu.