KKTC’nin başarılı elektronik müzik organizatörü Technoport İstanbul’da!

KKTC’de yerli ve yabancı DJ’ler ile tarihi ve farklı lokasyonlarda etkinlikler düzenleyen Technoport, Türkiye’de ilk etkinliklerini gerçekleştirmek için 8 Eylül Çarşamba akşamı İstanbul Kastel’e gidiyor!

Gecede dünyaca ünlü DJ Matchy sahne alacak. Irreversible adlı parça Beatport'taki listelerde 400 günden fazla kendi türünün ve tüm zamanların en çok satan parçalarından biri olarak yer almıştı.

Almanya, Avrupa'da en beğenilen etkinliklerin bazılarında performans sergileyen Matchy, Amerika, Afrika, Asya'da turneler yaptıktan sonra İstanbul'da Technoport’un organize edeceği gecede performans sergileyecek.

Kıbrıs'ta yaşayan en yetenekli ve tanınmış DJ'lerden Alp Yargı ve Nowa ikilisinin B2B performansıyla başlayacak gece, Türkiye'nin en ünlü mekanlarında sahne performansıyla adından söz ettiren Emre Şenol ile devam edecek.