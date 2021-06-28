Tecavüz suçuna ceza yağdı

Dikmen’de 2017 yılında suç ortağı olan kadın İlkay Tosun ile birlikte S.K., isimli kadına tecavüz eden Hasan İşlek aleyhindeki karar açıklandı.

İşledikleri suçun ardından Kıbrıs’ın güneyine kaçan sanıklar 2018 yılında ülkeye geri dönerek polise teslim olmuşlardı.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’den oluşan heyetin baktığı davada sanıklardan Hasan İşlek 13, suç ortağı İlkay Tosun 8 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Sanıklar aleyhindeki kararı Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad okudu.