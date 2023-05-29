Tecavüz mahkumu Hüsnü Dalilod cezaevinde hayatını kaybetti
Öz kızına tecavüz suçundan 2019 yılında 30 yıl hapse mahkum edilen Hüsnü Dalilod cezaevinde hayatını kaybetti.
Öz kızına tecavüz suçundan 2019 yılında 30 yıl hapse mahkum edilen Hüsnü Dalilod cezaevinde hayatını kaybetti.
Ne olmuştu?
Alayköy’de yaşayan Hüsnü Dalilod'un, kızı M.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu yönünde polise ihbar yapılmıştı.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Hüsnü Dalilod'u gözaltına almıştı. Hüsnü Dalilod polis merkezindeki ifadesinde, kızı M.D.'ye 2016'nın Şubat ayından 2018 yılının Ekim ayına kadar cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etmişti.
Hüsnü Dalilod'un ifadesi üzerine devlet hastanesine götürülen kızı, sağlık kontrolünden geçirilmiş M.D.'nin birçok kez cinsel istismara uğradığı tespit edilmişti. Bunun üzerine Hüsnü Dalilod 30 yıl hapse mahkum edilmişti.
Polisin ölüm ilgili açıklaması şöyle:
Bugün saat 15.30 sıralarında, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan Hüsnü DALLİOD (E-49) rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamı yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.