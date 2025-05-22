“TDT bildirisinde “İki Devlet” yok, müzakere var, federasyon var”

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gayriresmi zirvesi sonrasında yayımlanan ortak bildiride, Kıbrıs meselesine üç ayrı maddede yer verildi. Ancak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın savunduğu “iki ayrı devlet” ya da “egemen eşitlik” söylemleri bildiride karşılık bulmadı.

Zirveye, gözlemci üye konumundaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti davet edilmezken, bildirideki 6’ncı maddede “Kıbrıs sorununun çözüme ulaştırılması ihtiyacı”na dikkat çekildi. Çözümün “mevcut gerçeklere dayanarak, müzakere edilerek, karşılıklı kabul edilebilirlik ve uygulanabilirlik” ilkeleri doğrultusunda olması gerektiği vurgulandı.

Aynı maddede, “Kıbrıslı Türklerin özden gelen haklarının güvence altına alınması arzusu” da yer aldı. Diğer iki maddede ise TDT üyeleri, Kıbrıslı Türklere yönelik dayanışma mesajlarıyla yetindi.

Özuslu: “Uluslararası alanda işler farklı yürüyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, zirve sonrasında yaptığı açıklamada, bildiride federasyon temelli çözüm modeline kapı aralandığına işaret etti. Özuslu, “Ne kadar slogan atılırsa atılsın, uluslararası alana çıkınca işler başka türlü yürüyor” ifadelerini kullandı.

Özuslu, bildiride Azerbaycan dahil birçok TDT üyesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasının talep edildiğini, ancak Kıbrıs’a dair BM parametrelerinden uzaklaşılmadığını belirtti.

“Bu da gösteriyor ki,” diyen Özuslu, “Kıbrıs’ta çözümün yolu akıl, mantık ve genel kabul görmüş prensiplerden geçiyor. Müzakere masası kurulacak, BM şemsiyesi altında federasyon görüşülecek” değerlendirmesinde bulundu.