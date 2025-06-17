“TDP’li Meclisi özlüyorum”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Parti Sözcüsü Asım Akansoy, Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin programında yaptığı açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin yeniden zemin kazanabilmesi için gailesi olan herkesin kol kola girmesi lazım” diyerek, toplumsal mücadelede birleşme çağrısı yaptı.

Akansoy, “Sol birleşmeli mi?” sorusuna yanıt verirken, Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) olduğu Meclis dönemini özlediğini de açıkça ifade etti.

Akansoy, solun toplumdaki öncü rolüne dikkat çekerek, “Solun dinamizmi çok önemli elbette, toplumda öncülük rolünü üstlenmek zorunda” dedi.

Solun sadece kendi içinde değil, demokratik ve yurtsever geniş bir cephede birleşmesi gerektiğini vurgulayan Akansoy, “Bu ülke elimizden kayıp gitti. Darmadağın oldu” ifadesiyle mevcut duruma işaret etti.

TDP’nin Meclis’te olduğu dönemi anımsatan Akansoy, “Zeki Çeler’in, Cemal Özyiğit hocanın, Hüseyin Angolemli hocanın olduğu dönemleri özlüyorum” diyerek, muhalefetin o dönemde daha etkili ve renkli bir siyaset üretebildiğini söyledi.

“Sol kendi içinde koordine olmalıdır. Bunun için çaba sarf ediyoruz ve bu bizim sorumluluğumuzdur ama yetmez” diyen Akansoy, demokratik yurtsever cepheyle daha geniş bir dayanışma kurulması gerektiğinin altını çizdi.