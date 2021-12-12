TDP aday belirlemek için sandık başında

Toplumcu Demoktirat Parti (TDP) 23 Ocak 2022 erken Genel Seçimleri Milletvekili adaylarını, bugün Paradise Park’ta yapacağı ‘Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı’ ile belirliyor.

Parti Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in konuşmasının ardından saat 11.00 sularında oylamaya geçildi.

Ülkedeki kötü duruma, pandemi, ekonomi, sağlık gibi alanlardaki kötü yönetim ve bunun son bulması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, TDP’nin bunu değiştirmek için fırsat gördüğünü ve bunu değiştirmek için yola çıktığını anlattı. Özyiğit, toplum desteği ile sandıktan güçlü çıkmak için yolda olduklarına vurgu yaptı.

Oylamada dijital oy kullanımı ile yapılıyor.

Bugün saat 16.00'ya kadar sürecek olan TDP’nin adaylık ve sıralama seçimi ardından listenin Salı günü açıklanacağı belirtildi.