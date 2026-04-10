TC yurttaşı Hakan Erkan, Larnaka’da tutuklandı

Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin geçen salı Larnaka’da gerçekleştirdiği bir operasyonda, 36 yaşındaki TC vatandaşı Hakan Erkan’ı Kıbrıs’ın güneyinde yasadışı kaldığı gerekçesiyle tutukladığı ve gözaltına alındığı haber verildi.

“Alphanews” haber sitesinde yer alan haberde, polis tarafından tutuklanan Hakan Erkan isimli kişinin "metafizik" ve dinle ilgili konularda faaliyet gösterdiği ve internet üzerinden müşterileri dolandırdığı kaydedildi.

Polis kaynaklarına dayanarak, söz konusu kişinin; dolandırıcılık, tehdit ve hakaret suçlarından TC makamları tarafından da arandığı belirtilirken, Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine yasa dışı yollarla girdiği düşünülen 36 yaşındaki şahıs hakkında sınır dışı emri çıkarıldığı ifade edildi.