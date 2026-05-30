48 yaşındaki Yasemin Ertürk hayatını kaybetti

Alsancak’ta yaşayan 48 yaşındaki Yasemin Ertürk aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabah saat 04.30 sıralarında, evinde rahatsızlanan Ertürk, ambulansla kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ertürk’ün ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.