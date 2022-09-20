TC vatandaşı mevsimlik işçiler artık KKTC’ye kimlikle de girebilecek

Bakanlar Kurulu, Narenciye, orman ya da zeytin işerleri için Türkiye’den getirtilecek TC vatandaşı işçilerin, pasaport yerine kimlik kartıyla da ülkeye girebilmelerine karar verdi.

Narenciye, orman ya da zeytinle ilgili toplama, paketleme ve dikim işlerine çalıştırılan mevsimlik işçilerin, Çalışma Bakanlığı’ndan ön izin alınması şartıyla KKTC’ye pasaport yerine nüfus cüzdanıyla girebilmelerine karar verildi.

Söz konusu karar, 19 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında, işverenlerden, “Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” ile “Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü” kurallarına uygun olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ön izin alınması şartı aranacak.

Gerekli ön iznin alınması halinde ise, 1 Haziran 2023 tarihine kadar işçiler, pasaport yerine nüfus cüzdanı ile ülkeye girebilecek.

İşçilere, 6 aya kadar çalışma izni verilecek.