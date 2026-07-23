Lefkoşa42 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. TC Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
TC Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

TC Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı.

A+A-

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.

DETAYLAR GELECEK

 

Bu haber toplam 247 defa okunmuştur