TC Dışişleri'nden AP'ye N-82 ve G-87 yanıtı: “Hiçbir yabancı kurum adli süreçlerimize müdahale edemez”

Avrupa Parlamentosu’nun yabancılara yönelik N-82 ve G-87 tahdit kodlarını kullanmaktan vazgeçme çağrısı yaptığı Türkiye, ilgili kararı “asılsız iddialar” olarak nitelendirerek, bu suçlamaları “tümüyle reddettiğini” duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Hiçbir yabancı kurum, ülkemizde yürütülen adli süreçlere müdahale edemez” dedi.

Avrupa Parlamentosu Perşembe gün 502 lehte, 2 aleyhte ve 59 çekimser oyla kabul ettiği kararda Türkiye’yi, yabancı uyruklulara yönelik N-82 ve G-87 idari güvenlik kodlarının kullanımı konusunda kınamış, bu kodların kullanımını derhal sonlandırma çağrısında bulunmuştu.

Ulusal güvenliği tehdit sınıflandırmasının normalde terörizm şüphelileri için kullanıldığını, ancak pratikte hedef alınan kişilerin hiçbir suç kaydı ve yasa dışı davranışlarına dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirten AP, “Türkiye bu yargısal ve idari tacizlere derhal son vermelidir” demişti.

“Türkiye’de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi konulu kararda, ülkemizdeki ifade ve din özgürlüğüne yönelik olarak öne sürülen iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır” diyen Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bu kararın Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna ters düştüğünü savundu.

Açıklamada, “Avrupa Parlamentosu’nu, ülkemiz aleyhindeki çabalara alet olmak ve iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine, Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz” denildi.

N-82 ve G-87, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2019 yılından bu yana genellikle yabancı uyruklu gazetecilere ve Hristiyan din görevlilerine yönelik olarak uyguladığı, idari güvenlik tahdit kodları olarak geçiyor.

N-82, ‘Milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunan veya bulunduğu şüphesi olan’ yabancı uyruklulara Türkiye’ye girişte ön izin alma zorunluluğu getiriyor. Ancak uygulamada bu izin talepleri genellikle reddedildiğinden dolayı, aslında fiili bir giriş yasağı işlevi görüyor.

G-87 ise ‘Genel güvenlik’ açısından sakıncalı görülen yabancılara uygulanan bir kod ve bu kod, doğrudan bir giriş yasağı veya sınır dışı edilme sebebi olarak kullanılıyor.