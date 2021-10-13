TC İÇİŞLERİ: Akıncı, Türkiye’ye giremez iddiası yalandır

TC İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Kıbrıslı Türk toplum liderlerinden, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Türkiye’ye giriş yasağı getirilip getirilmediğini ilişkin soruya, “Yalandır, nokta” diye yanıt verdi.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş Twitter hesabından, Türkiye’nin politikalarını eleştiren ve aralarında eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bulunduğu bir grup Kıbrıslı Türke Türkiye’ye giriş yasağı getirildiği iddiasını sordu.

Aydıntaşbaş, “KKTC’nin bir önceki cumhurbaşkanı Sayın @MustafaAkinci_1‘ya Türkiye’ye giriş yasağı getirildiği doğru mu? Doğruysa sorum: Aklınızı mı oynattınız?” diye yazdı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Aydıntaşbaş’ın tweet’ini alıntılayarak “Bu bir yalandır. NOKTA” yanıtını verdi.