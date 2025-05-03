TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘KKTC’den ayrıldı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretinin ardından Kıbrıs’ın kuzeyinden ayrıldı.
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretinin ardından Kıbrıs’ın kuzeyinden ayrıldı.
Erdoğan’ı, Ercan Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer uğurladı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binalarının yer aldığı ‘KKTC’ Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışına katıldı.
Eski Ercan Havalimanı’ndaki TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılan Erdoğan, daha sonra saat 19.20'de Ada’dan ayrıldı.
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