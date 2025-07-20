TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs’ta

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs’a geldi.

Erdoğan’ın özel uçağı, saat 16.00 sıralarında Ercan Havalimanı’na indi.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, geniş güvenlik önlemleriyle karşılandı.

Erdoğan’a; Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan, Kürşat Zorlu ve Belgin Uygur eşlik ediyor.

Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesinin 51’inci yılı kapsamında adaya gelen Erdoğan, Lefkoşa’daki tören ve bazı toplu açılış ile temel atma törenlerine katılacak.

Erdoğan’ın, Lefkoşa’daki askeri geçit töreninde bir konuşma yapması da bekleniyor.